En la «B» clasificó Campana; Juventud afuera.

Con una contundente victoria sobre Barrio Olímpico 6-3 en Minas, Río Negro clasificó este sábado a los cuartos de final de la Copa Nacional de Clubes de OFI, Divisional «A».

En la «B», Campana goleó 4 a 1 a At. Valdense en el Adelaido Camaití y pasó a octavos de final; Juventud, en cambio, cayó 2-1 con Boquita de Sarandí Grande y quedó eliminado.

A las 20 en el Estadio Matías González, juega Central frente a San Eugenio.

Los detalles:

DIVISIONAL «A»

Barrio Olímpico (Minas) 3 – Río Negro 6

Goles: 7′ Carlos Mezoña (BO), 11′ Cristian Martin (RN), 30′ Ángel Cardozo (RN), 50′ Carlos Mezoña (BO), 55′ Ángel Cardozo (RN), 67′ Daniel Martínez (RN), 72′ Esteban Pintos (RN), 74′ Manuel Bitancurt (BO), 85′ Federico Gandini (RN)

Ida: 1 a 1

San Eugenio (Artigas) – Central

Estadio Matías González de Artigas, 20 horas

Árbitros: Sergio Martínez, Santiago Gómez, César De los Santos.

Ida: Central 4-0

DIVISIONAL «B»

Boquita (Sarandí Grande) 2 – Juventud Unidad 1

Goles: 57′ Mauro Olivera (BQ), 80′ Javier López (BQ), 92′ Nicolás Facal (JU)

Ida: 0-0

Campana 4 – At. Valdense (Colonia Valdense) 1

Goles: 6’ Bruno Arqueta (C), 52’ Vila (en contra, C), 55’ Marcos Reyes (V), 64’ Gáspari (C), 80’ Joaquín Ramos (C)

Ida: 0-0