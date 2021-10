La foto en la que se puede ver “el rostro de Dios” ahora recorre todas las redes sociales y logró hacerse viral.

Durante el sábado pasado, se realizó la procesión del Señor del Gran Poder por las calles de la ciudad de Sevilla, en España. Fue así como un usuario de Facebook, capturó una foto del momento pero no se percató de un detalle, en el cielo, una de las nubes fue calificada por muchos como “el rostro de Dios”, haciéndose viral en las redes sociales.

Debido a la pandemia, la celebración tuvo que ser suspendida y el fin de semana se llevó a cabo, con el motivo del 400 aniversario de la elaboración de la figura que llevaron por los barrios para desfavorecidos de la ciudad. Con respecto a la persona que logró capturar tal imagen, comentó que nunca se dio cuenta de lo que se veía y que fue un amigo quien se lo hizo notar.

“El día sábado me fui a las 7 de la mañana para encontrar lugar, porque la procesión salía a las 9 am. Cuando el Señor pasó por donde yo estaba le saqué unas fotos con el celular. Después las subí a mi cuenta de Instagram y Facebook, firmadas. Y después me fui al trabajo”, aseguró Ignacio Fernández Barrionuevo-Pereña.

La foto en la que se puede ver "el rostro de Dios" ahora recorre todas las redes sociales y logró hacerse viral.



Fue así como luego de unas horas, uno de sus amigos lo llamó y le preguntó si había retocado la foto con algún programa: “No, no la había retocado. ¿Cómo hubiese podido? La foto está subida desde el celular y soy malísimo utilizando programas de edición”, afirmó.

Como consecuencia, le pidió que girara la foto para ver las nubes: “Ahí, de verdad, se me pusieron los pelos de punta. ¿Pero cómo es esto? Yo sé que es una nube, evidentemente que lo es, pero yo soy creyente y la naturaleza está hecha por Dios y Dios tiene muchas maneras de manifestarse, en el arte, en la música, en todo… Y quien quiera creer que crea”, destacó el autor de la imagen que ahora recorre todas las redes sociales.

