El método del plato, fue creado por la Escuela de Harvard. Su función es poder explicar, de manera visual, la proporción saludable de los grupos de alimentos que deben estar presentes en las comidas principales, es decir en almuerzo y cena. Se utiliza frecuentemente para pacientes con diabetes, así como aquellos que padecen sobrepeso u obesidad y deben perder peso, pero no es exclusivo para ellos, actualmente también se dirige a población general que busca alimentarse de forma saludable.

¿EN QUÉ CONSISTE EL MÉTODO DEL PLATO?

El método del plato se calcula para uno de unos 23cm de diámetro, lo que se consideraría como “plato estándar”. También explican características cualitativas para mejorar la selección de alimentos, como sería el hecho de priorizar los productos integrales a las harinas blancas y el aceite de oliva a otras grasas, escoger frutas y verduras de colores variados para aumentar la variedad de vitaminas y antioxidantes, limitar las carnes grasas y procesadas.

¿ES UN MÉTODO UNIVERSAL?

En principio lo es, pero no quiere decir que no pueda sufrir alguna modificación. Es posible que estas raciones necesiten realmente alguna modificación según las necesidades de la persona. Por ejemplo, un deportista muy probablemente deba aumentar la ración de cereales (indicado como cereales integrales en el plato de Harvard), ya que es un grupo de alimentos que aporta energía de absorción lenta que resulta muy necesaria y beneficiosa para los que hacen ejercicio físico moderado u intenso. Asimismo, puede ser que una persona sana, por su metabolismo basal elevado, gaste más que lo que ingiera con esta proporción y, por tanto, necesite de una adaptación por parte de un nutricionista. También podemos encontrarnos con personas que precisan aumentar de peso, porque sufren una enfermedad que incrementa su gasto energético diario o porque su ingesta no es suficiente y hay que priorizar aquellos alimentos que aportan más energía, sin olvidarnos de los demás grupos para poder mantener un equilibrio nutricional.

En resumen el método del plato es una herramienta práctica y maleable acorde a la persona y sus necesidades. Es fácil de utilizar en diferentes personas y edades, debido a que su simpleza de manejar cantidades de forma visual lo hace realmente accesible para todos. Si tu objetivo es alimentarte de manera saludable y obtener una variedad de nutrientes, este método te puede ser muy útil.

Colaboración para San José Ahora del licenciado en nutrición Manuel Santos.

