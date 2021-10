Un niño, una película de terror y una broma familiar: la fórmula detrás del audio de diez segundos que se convirtió en un fenómeno de redes sociales.

Hace dos años, un hombre argentino oriundo de la provincia de San Juan llamado Juan Carlos pasaba la noche mirando El Conjuro, una de las películas de la saga de los investigadores de fenómenos paranormales Ed y Lorraine Warren, y llamó a su hijo para ver cómo estaba. Cuando le respondió, le comentó que estaba con su primo, Mateo Rodríguez. «Le digo ‘estoy viendo una película, El Conjuro, ponela’. Y me dice: ‘no, que el Mateo no va a dormir en la noche'», contó el Juan Carlos original en una entrevista con el sitio argentino Filo News.

Juan Carlos no se dio por vencido y vio la oportunidad para jugar con su sobrino. Le mandó una foto de una de las escenas más espeluznantes de la película y le dijo que el ensangrentado personaje lo quería saludar. «Hola Mateo, te voy a matar cuando vengas», le dijo, modificando la voz para entrar en el personaje.

El niño no se amedrentó. «No te entiendo nada porque acá está el espíritu», respondió. A continuación impostó la voz, y con un tono grave y ronco agregó: «Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás chupa p**a? Te voy a matar cuando vengas».

«El audio de él se hizo más viral que el mío», acotó el tío.

El audio del niño sanjuanino, que ahora tiene nueve años, despertó la risa del grupo familiar. Pero no mucho más. «Un día fuimos a una ferretería y el chico de la ferretería que nos conoce, es vecino, me dice ‘¿no es mateo el que manda este audio?'», recuerda el tío. «Lo tendrías que subir, vas a ver que llega muy lejos», le sugirió el comerciante.

Así fue como le enviaron el audio a Andrés Pomiro, un actor que se popularizó por interpretar a gente anónima, y desde entonces se describe como “el chico de los audios”.

PUBLICIDAD

El 9 de diciembre de 2019, Pomiro publicó un video cómico actuando sobre el audio y a partir de ahí todo empezó a crecer. «Lo empezó a subir y olvídate. Ahora con el remixado se fue, lo pasan en los boliches, los bares, las plazas», comenta el tío. Efectivamente la versión de música electrónica con la voz del niño es un éxito y se baila hasta en Uruguay.

Redes sociales como Instagram y Tik Tok habilitan al usuario la posibilidad de utilizar audios que se han vuelto virales en sus publicaciones. Thalía, Shakira, Niki Nicole, son algunas de las artistas que subieron sus propias versiones a las redes sociales. La frase se popularizó además en otras partes del mundo y tuvo traducciones a idiomas tan lejanos como el japonés.

«Condenaste a todos los Juan Carlos a que el apellido sea otro, como los Marcelo», comentó durante la entrevista la periodista Juliana Fiamingo. El tío rápidamente respondió: «Apellido ya no tengo más, ya no me dicen ni Juan Carlos».

PUBLICIDAD

Mateo dice que le gusta ser viral. O más o menos. «En la escuela me joden que haga el audio. Me dicen ‘hola, Juan Carlos'», comenta en la entrevista con el medio argentino.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

El Observador