Lo afirma la agrupación Los Tucu Tucu.

En el marco de la asamblea llevada a cabo el pasado viernes en Rafael Perazza, en la que diferentes organizaciones analizaron las características del Proyecto Neptuno, el colectivo Los Tucu Tucu afirmó que, de concretarse, «Arazatí quedará sepultado en el lodo de los desechos de la planta».

Al dar lectura al saludo de bienvenida a las entidades participantes, Los Tucu Tucu afirmó que «son muy poco claras las disertaciones que se dan».

El Proyecto Neptuno «nos ha llenado de dudas, y de certezas, porque tenemos claro que de ser realizado, Arazatí quedará sepultado en el lodo de los desechos de la planta».

Como contrapartida, reivindicó la necesidad de seguir impulsando, en el marco de la mesa de trabajo constituida por la Intendencia, el Proyecto de Arazatí Natural.

«Y ese proyecto debe tenernos contemplados a todos, a los pescadores artesanales locales, a los vecinos mas cercanos al balneario, a los usuarios de todo el país y abierto al mundo (…)».

«Sólo se necesita voluntad, voluntad de coordinar las diferentes dependencias del Estado y articular un cambio, que demuestre el respeto a los usuarios que allí disfrutamos, y el respeto al propio Medio Ambiente que no es propio: no fue propiedad de las anteriores generaciones, no es de las actuales, ni será de las que vengan» enfatizó Los Tucu Tucu.