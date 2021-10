Llamado a licitación en 2° semestre de 2022.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, estimó que las obras a nuevo de la ruta 45 podrían ponerse en marcha en el año 2023.

En declaraciones al programa Puesta al Día de Principal FM, Falero confirmó que para que quede en condiciones óptimas, la ruta deberá hacerse «de cero».

Su idea es que los estudios y el proyecto para ello estén prontos dentro del primer semestre del año que viene, con la idea de poder realizar el llamado a licitación correspondiente en el segundo, y poner en marcha las obras en el 2023.

Acerca de la inversión, Falero dijo que aún no se puede estimar y que dependerá de los que arrojen los estudios previos sobre el estado actual de la arteria.

Desde hace largo tiempo, actores sociales y políticos del departamento vienen reclamando la mejora de la ruta, que la empresa Impacto debió recuperar.

«Claramente fue una obra que se planificó adecuadamente, no se tuvo en cuenta el tipo de tránsito que tiene y, como consecuencia de ello, antes de que se inaugurar se detonó», afirmó.

Por ello, y mientras se pone en marcha el proceso de reconstrucción, Falero señaló que Impacto deberá dejarla en condiciones de transitabilidad, hasta tanto se concreta la mejora definitiva.

«Hay que hacerla de cero, no tenemos otra solución según lo que me comentaron los ingenieros que me asesoran», remató.