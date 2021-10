Organizado por Samsung Argentina; únicos por Uruguay.

Samsung dio a conocer los cinco finalistas de Soluciones para el Futuro (Solve for Tomorrow), el programa educativo en el cual estudiantes de secundaria de instituciones públicas de Argentina, Paraguay y Uruguay inscribieron sus proyectos para resolver un problema presente en su comunidad.

En esta edición se presentaron 681 proyectos de los cuales 396 fueron de Argentina, 139 de Paraguay y 146 de Uruguay.

El proyecto uruguayo que llegó a la final es del Instituto Dr. Alfonso Espínola de San José de Mayo. La idea presentada se basa en Sensores para monitorear la calidad del aire. Incluye un dispositivo económico y accesible que puede medir la concentración de dióxido de carbono, la temperatura y la humedad en el ambiente y que permite saber cuándo es necesario ventilar los espacios cerrados.

Competirá con proyectos de estudiantes de Santa Fé, Buenos Aires y Córdoba y Ciudad del Este, Paraguay.

Este miércoles 27 de octubre se realizará el evento final de premiación a través del canal de YouTube de Samsung Argentina en el que se dará a conocer el equipo ganador.

Los proyectos serán presentados frente a un importante jurado que estará a cargo de la selección. El jurado está formado por Valentina Avetta de Argentina, ex ganadora Soluciones Para el Futuro edición 2016, estudiante de Bioingeniería; Tomás Giovanetti de Argentina, Fundador de TGA (The Gaming Agency), en diciembre de 2020 fue incluido en la lista de los «35 Latinoamericanos más innovadores» publicada por el MIT; Ricardo Braginski de Argentina, Periodista de educación y tecnología; Nelson Duboscq de Argentina, Fundador y CEO de Digital House; Soledad Núñez de Paraguay, Ex ministra de Vivienda y Hábitat de ese país.