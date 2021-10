«No solo la enfermedad, trastoca la vida educativa», dijo el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este miércoles al aumento de casos de COVID-19 que se han dado principalmente en niños y reconoció que «preocupan» aunque aclaró «no es la misma preocupación que el año pasado, por una diferencia importante que es la vacunación; hoy tenemos un 74% de vacunación», informó Subrayado.

«Preocupan cuando se empiezan a dar casos en niños, quizá no de gravedad, pero no solo generan contagios sino también distorsiones en los centros educativos», señaló el mandatario.

«En casi dos años (de pandemia) hemos perdido muchos días de clase. Entonces, cuando empiezan a haber contagios en centros educativos, esos chiquilines ya no van, los que tienen que aislarse porque dieron contacto, no van, entonces tenemos no solo el tema de la enfermedad sino que se trastoca la vida educativa«, señaló el mandatario.

PUBLICIDAD

Consultado sobre la posibilidad de comenzar a vacunar a niños contra el COVID, Lacalle Pou respondió: “La vacunación para niños no va a ser obligatoria. Veremos qué dice la comisión de vacunas de nuestro país, que siempre hemos seguido. Cuando nos dicen que es oportuno, es oportuno, y cuando nos dicen que no, no lo hacemos”.

El presidente mencionó un aspecto positivo que no se tenía hasta hace unos meses. «A diferencia de la vez pasada, ahora tenemos el rastreo, sabemos dónde están los focos. Ayer de tarde recibía un foco en Lavalleja, Maldonado, Colonia (…). Lo último y no menos importante es que todavía hay gente que no se ha vacunado, gente que tiene tareas de extrema sensibilidad en nuestro país que no se ha vacunado. Hemos apelado a la libertad responsable, ya sabemos que con la vacuna se pasa por la pandemia de una manera y sin vacunarse de otra. No solo es un tema personal sino un tema para la comunidad. Entonces, llamar a la gente que no se vacunó a que se vacune«, remarcó.

Consultado sobre si se podría poner fin a la emergencia sanitaria respondió: «Todavía nada, tenemos (la posibilidad de estar sin) tapabocas al aire libre. Pero todavía cesar la emergencia sanitaria no. No va a ser de un día para el otro, se puede ir aproximando».

PUBLICIDAD

Sin embargo, concluyó que «con este aumento de casos en algunos departamentos, mejor poner punto muerto y no seguir avanzando«. / Fuente: Subrayado