Tras una ruptura amorosa, una mujer decidió vender muchos muebles que tenía y sus comentarios descriptivos la volvieron viral.

Una mujer dejó atrás su conflictiva ruptura amorosa y lo hizo vendiendo muchos de los muebles en internet. Sin embargo, dejó de ser una simple venta volviéndose viral por sus descripciones.

Uno de los muebles ofrecidos es una mesa a la que describió como “súper pesada (igual que él) Mide como 1.20 de diámetro aprox (igual que él)”. A su vez añadió: “Escucho ofertas coherentes x la mesa. Por suerte a él ya se lo llevaron”.En otro de los posteos, la mujer expone: “Vieja fría y oxidada heladera como mi ex. Estuvo siempre vacía, el caradura no colaboraba ni con los hielitos”, y añade: “A su lado no vas a saber lo que es el calor. Al lado de mi ex, digo”.

Sin embargo, el más polémico de los mensajes es aquel que dice: “Irrecordable cama que jamás supo lo que era la acción”.“No te incluyo a mi ex. Lo más salvaje que vio esta cama fue a mi gato. Está reforzada. Al pedo, porque el único salto encima que sufrí fue cuando pateó la puerta con el dedo chiquito. Y yo como boluda toda emocionada”, agregó.

