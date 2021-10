Realizó una suelta de globos en el Hospital.

En una actividad llevada a cabo esta tarde -en el marco del denominado Mes Rosa»- en las puertas del Hospital San José, la Asociación Maragata de Apoyo al Paciente Oncológico (AMAPO) exhortó a la población, y en particular a las mujeres, a realizarse los estudios que permiten prevenir en cáncer de mama.

Dahiana Barreiro, referente en San José de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, dijo que la actividad -una suelta de globos- se llevó a cabo con el objetivo de «honrar a quienes transitaron por la enfermedad y no pudieron superarla».

«Este tipo de actividades siempre son importantes para promover la reflexión sobre una situación que tiene la mayor incidencia y mortalidad en las mujeres», enfatizó.

En ese sentido, Francisco Marichal, presidente de la Asociación, las exhortó a «no dejarse estar» y realizarse los estudios que permiten prevenir la enfermedad.

«En este momento de pandemia, en el que las preocupaciones pasan en buena medida por otro lado, no hay que dejarse estar. Es fundamental que no aflojen porque una de las claves para que el cáncer de mama no evolucione está en la detección temprana, así como en la alimentación saludable y el ejercicio» recordó.