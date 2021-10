«Cuando vaya a echar nafta, no se olviden», dijo

El ex candidato a la Intendencia y dirigente del Frente Amplio, Pablo Urreta, aseguró que la decisión del gobierno de no aumentar el precio de los combustibles responde a las 800 mil firmas que recogieron para llevar a referéndum 135 artículos de la LUC.

«A pesar de lo que indica a la LUC y los informes técnicos, el gobierno no sube los combustibles este mes y planifica congelarlos hasta el referéndum», recordó Urreta a través de su cuenta de Facebook.

«Es una muy buena noticia para nuestro bolsillo, pero cuando vayan a echar nafta, no se olviden que esta medida es gracias a las 800.000 firmas que se juntaron para que el pueblo decida. Gracias a todos los que las juntaron y a los que firmaron», publicó el dirigente.

Al anunciar la decisión, el gobierno señalo que se adoptó «luego de analizar la evolución de los Precios de Paridad de Importación (PPI), en combinación con los resultados de ANCAP, que continúa recibiendo importantes ingresos derivados de la venta de gasoil a UTE para la exportación de energía a Brasil«.

No obstante, las autoridades indicaron que continuarán vigilantes de la situación financiera de ANCAP y de la evolución de los precios internacionales.

