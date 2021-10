El escritor llamó a “tocar puertas” para evitar destitución.

En una extensa reflexión que publicó en su cuenta de Facebook, el escritor Pedro Peña calificó de «excesivo, lacerante» y «deshumanizante«, el castigo que Secundaria podría aplicar a dos de los 14 profesores sumariados del liceo 1, para los que se ha sugerido su destitución.

Para Peña, se trata de «una humillación a quienes en la mayoría de los casos han dedicado su vida a la educación y ostentan puntajes de excelencia en sus legajos e informes de actuación».

A la vez que se preguntó «qué van a hacer los referentes culturales, artísticos y educativos de nuestra sociedad ante este hecho tan desproporcionado y, por lo tanto, totalmente injusto» el escritor llamó a «tocar puertas» para «conseguir que la gente de la cultura, del arte de la educación en general de todo el país, por cierto, se pronuncie y lo haga público» a fin de evitar su expulsión:

«QUERIDOS/AS AMIGOS/AS DE ESTA RED SOCIAL: estamos atravesando horas muy tristes en San José. Al menos para algunos de nosotros. Ya se ha sugerido la destitución de dos de los catorce docentes denunciados por supuesto proselitismo. Cabe acotar que la denuncia fue presentada dos veces, ya que la primera fue desestimada por las autoridades del momento.

¿En qué consistió la grave falta que conlleva la sugerencia de destitución? Los docentes, un día en el que no había alumnos en el Liceo 1 de San José, se tomaron fotos en el marco de la campaña a favor del NO a la reforma de 2019. La mayoría de ellos se tomó las fotos en la vereda del liceo, junto a la baranda. Solo cinco de ellos se tomaron fotos dentro del liceo. Pero conviene repetir: no había alumnos. Ese hecho debería bastar para que no debiera considerarse proselitismo. Y en este punto me permito realizar una pausa y solicitarles, a quienes les interese, que busquen información en la web y chequeen lo que les estoy planteando.

Pero pongamos por caso que, efectivamente, hay quienes consideran que sacarse fotos con un cartel dentro de un liceo sin estudiantes es una falta. ¿Acaso esta falta amerita la destitución y la quita del título docente? ¿Es este castigo proporcional a la falta cometida? Aquí la respuesta es claramente una sola: NO. Se trata de un castigo excesivo, lacerante, deshumanizante. Una humillación a quienes en la mayoría de los casos han dedicado su vida a la educación y ostentan puntajes de excelencia en sus legajos e informes de actuación.

Ahora bien, esto está pasando hoy en San José, en Uruguay. ¿Qué van a hacer los referentes culturales, artísticos y educativos de nuestra sociedad ante este hecho tan desproporcionado y, por lo tanto, totalmente injusto? Debemos dejar sentada nuestra opinión, porque este no es un tema ante el cual se pueda prescindir de hacerlo. Tampoco es un tema meramente sindical ni local sino que atañe a todo el país. Uno puede estar de acuerdo o no con los sindicatos o con los gobernantes, uno puede ser de este o de aquel partido político, pero lo que creo que uno no puede ser, al menos en una situación así, es indiferente.

Una de las docentes cuya destitución ha sido sugerida fue mi profesora adscriptora en la práctica docente. Su relacionamiento con los estudiantes fue de excelencia. Su solvencia como docente viene avalada por largos años de estudio y una doble titulación, en Literatura y en Idioma Español. Es una referente para los que abrazamos esta tarea. Su nombre es Carolina Sacco, y por todo lo que me enseñó y mostró de una forma tan generosa es que estoy escribiendo esto. Detrás de Carolina, en su misma situación, ya hay otra compañera docente, y probablemente haya más. ¿Cómo vamos a defenderlos ante un castigo que, insisto, es totalmente excesivo y desproporcionado?

Hay que tocar puertas, queridos/as amigos/as. Hay que sensibilizar. Hay que conseguir que la gente de la cultura, del arte, de la educación en general, de todo el país, por cierto, se pronuncie y lo haga público. Yo soy solo un humilde escriba. Un escriba pueblerino que ha tenido alguna suerte de que sus libros hayan obtenido algún mínimo reconocimiento y hayan llegado a otros lugares lejanos. Pero seguramente ustedes, narradores, poetas, músicos, actores y actrices, artistas plásticos, dibujantes, cineastas, bailarines, muchos de los cuales son además docentes y educadores, sepan cómo hacer para que en este tema no nos ganen la indiferencia y la injusticia.

Saludos para todos/as.»