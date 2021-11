“Debes tener una licenciatura o maestría y, si quieres que invierta en una de tus empresas, tendrás que presentarla”, les dijo a sus hijos.

Shaquille O’Neal es una de las grandes leyendas de la NBA. Ganador de cuatro anillos del campeonato más importante del básquetbol y poseedor de una gran cuenta bancaria. Se estima que cuenta con una fortuna de alrededor de 400 millones de dólares.

En las últimas horas se volvieron virales unas declaraciones de Shaq sobre cómo es con el dinero a sus seis hijos. “Ellos son mayores ahora. Se enfadaron conmigo. No estoy realmente molesto, pero no entienden. Les digo todo el tiempo. No somos ricos; yo soy rico”, aseguró el exjugador de Los Ángeles Lakers en un escenario durante el vivo del podcast Earn your leisure con el asesor financiero Rashad Bilal y el educador Troy Millings.

“Debes tener una licenciatura o una maestría y luego, si quieres que invierta en una de tus empresas, tendrás que presentarla, tráemelo”, aseguró O’Neal con el tema de darle dinero a sus hijos. “Te lo haré saber, no te voy a dar nada”, añadió y provocó la risa de los espectadores.

El exjugador de 2.16 metros contó que tiene una condición clave con sus cuatro hijos que juegan al básquetbol. “Hay una regla: la educación. No me importa si juegas al básquetbol. No me importa nada de eso”, aseveró.

O’Neal se animó a decir que profesiones les gustaría que estudien sus hijos Shareef, Shaqirl, Me’arah, Myles, Taahirah y Amirah: “Me gustaría un médico, un farmacéutico, un abogado, alguien que sea dueño de varios negocios y alguien que se haga cargo de mi negocio. Pero les digo que no se lo voy a dar. Tenés que ganártelo”, agregó.

Por último, manifestó que el haberse hecho millonario no lo convierte en alguien mejor a los demás: “Vengo de la nada, pero solo porque lo logré no significa que sea más grande que tú, más inteligente que tú, solo porque tenga más dinero no significa que sea mejor que tú. Nunca he sido así y nunca seré así”.

