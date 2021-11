Alfredo Lago y Marcelo Pianzzola.

Ediles de los partidos Nacional y Colorado coincidieron en señalar de desmedida la posibilidad de que dos de los 14 profesores sumariados del liceo 1 puedan ser destituidos.

En respuesta a una reflexión sobre el caso publicada por el escritor Pedro Peña en su cuenta del Facebook, el edil Alfredo Lago del Partido Colorado sostuvo que «no amerita y no me cabe ninguna duda que no es para destitución».

Lago considera que sí hubo «violación de la laicidad»; no obstante ello «no comparto en lo más mínimo de mi ser que sean destituidos», afirmó.

En ese sentido, dijo que «voy a dar todo de mi para ser parte de la solución sin protagonismo personal».

PUBLICIDAD

Por su parte, el edil Marcelo Pianzzola del Partido Nacional se expresó en similares términos.

«Se podrá pensar en torno a la situación de (los) profesores del liceo N° 1 que incurrieron o no en falta, podrá ser eso discutible y tener diferentes ‘bibliotecas’ como se dice normalmente para defender la postura de cada uno, lo que no podemos negar es la ‘medida excesiva’ de separa del cargo y retirar el título como supuestamente se aconseja» escribió Pianzzola también en Facebook.

En este marco, consideró que «todos y cada uno debemos tocar las puertas necesarias y que nos sean posibles para evitar o por lo menos convencer que una medida así NO sería adecuada» publicó.