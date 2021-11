¿Qué es la extraña presencia que fue fotografiada junto a Susana Giménez en su casa puntaesteña?

El misterio fue revelado por primera vez durante el programa de A24 que conduce Pato Galván, donde se puede apreciar una extraña figura.

El autor de esta instantánea es el reconocido fotógrafo y paparazzo fernandino, Marcelo ¨Chivito¨ Rodríguez, que realizó esta toma mientras hacia una guardia en La Mary en el año 2006: ¨No quiero hablar mucho del tema, porque no tengo explicación, solo decirte que estábamos haciendo una guardia a Susana, ella estaba en pareja con Jorge Rama, y ese 21 de marzo del 2006, hice 7 ráfagas, de 7 fotos, mientras andaba en el tractor. Fueron unos segundos que tuve ángulo entre los matorrales, y cuando hice el chequeo de todas las tomas, en una foto se veía esta extraña imagen, solo en una. Me pareció raro y pensé que era el reflejo del sol, pero cuando en la editorial le hicieron las pruebas de contraste, hasta el jefe del laboratorio se sorprendió por lo que había en la foto. Esa toma fue a las 14:15, siempre me intrigó que sería esa imagen¨, comentó el experimentado fotógrafo de Punta del Este.

Analizando detenidamente la foto, se puede interpretar a una figura masculina mirando a cámara con una actitud de alerta o vigilancia.

Años más tarde, la foto fue analizada por un experto ¨Chaman¨ del balneario, quien indicó que la imagen no era casualidad, y sería una entidad que protege a la diva y que le estaba dando una señal al periodista sobre lo que atravesaría en los próximos años Susana. La historia contaría tiempo más tarde que la relación con Jorge Rama terminó en un verdadero escándalo; infidelidades, estafas, robo de cheques, falsificación de firma, y la adicción del ex novio de Susana, que llevaron al traumático final de la pareja.

¨Sabemos que Susana cree mucho en las energías, y esa foto contiene la representación del protector, como si fuera un holograma. Seguro que Susana tuvo otras señales avisándole sobre esa relación peligrosa y oscura¨, comentó el ¨Chamán¨, más adelante dijo que para ¨curar¨ esa situación se realizó un ritual que armonizó las energías: ¨Esto que te estoy contando solo podrá develarse durante una fecha especial, una vez transcurridos 15 años de la toma de la foto original, a la hora exacta o en sus posteriores minutos, nunca antes¨, recalcó el ¨Chamán¨.

La fecha sugerida fue este domingo 31 de Halloween, a 15 años de aquel 2006, el experto lo había establecido.

Recordemos que el año pasado la diva organizó una reunión en su casa ¨La Tertulia¨ con la presencia de un Chamán, quien realizó algunos rituales para que canalice las energías. En ese lugar donde Susana eligió construir La Tertulia, existían rumores de la presencia de un antiguo cementerio indígena. Estudios antropológicos, indicaron que nuestros antepasados habitaron esa zona, y construyeron miles de montículos para sus rituales llamados ¨Cerritos de Indios¨, que pueden verse hoy en día, en la zona de Maldonado, Lavalleja y Rocha, algunos datan de 10.000 años.

El ritual en La Tertulia, tuvo como objetivo ordenar el caudal energético, dejando atrás los problemas que la diva tuvo que atravesar durante la construcción de la mansión. El resultado: Susana vendió la casa a un precio mayor de lo estimado por un agente inmobiliario. Es creer o reventar.

Por Gustavo Descalzi

pantallazo.com.uy