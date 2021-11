Actualmente funciona de 6 a 23:30 horas.

La Junta Departamental aprobó anoche una moción de al edila Sofía Mansilla (FA) mediante la cual se solicita al Ejecutivo comunal que evalúe ampliar el horario del Parque Rodó de San José de Mayo, que actualmente está abierto de 6 a 23:30 horas.

Inicialmente, Mansilla pretendía que ese horario quedara sin efecto y que se volviera a permitir el ingreso durante las 24 horas. Varios ediles del Partido Nacional compartieron el espíritu de la edila pero, sin embargo, consideraron más adecuado plantear que fuera solo por algunas horas más, tras recordar los motivos que llevaron a esa decisión.

La Intendencia resolvió establecer un horario de apertura y de cierre para el Parque pocos días después de la llegada de los primeros casos de COVID-19 al país, con el fin primordial de evitar aglomeraciones. En aquel entonces, funcionaba de 7 a 18.

Cuando la situación mejoró, el horario se amplió pero se mantuvo limitado de 6 a 23:30 ya que algo que se observó fue que, durante el tiempo transcurrido, los hechos vandálicos prácticamente habían desaparecido.

La edila Mikaela López (PN) por ejemplo recordó que la pandemia no ha terminado; Fernanda Castro (PN) señaló que la preservación del espacio público también debería ser un asunto a tener en cuenta antes de adoptar una decisión.

En ese sentido, y entre otros, el edil Mario Guerra pidió mejorar los aspectos vinculados a la seguridad del parque si es que tal ampliación vuelve a generar episodios de vandalismo.

La solicitud al Ejecutivo se cursó con una agregado propuesto por el edil Roberto Rossi (FA) para que también se busquen formas de rehabilitar el área de quinchos, ya que «no hay donde alquilarlos», subrayó.

JUVENTUD. Durante el debate el edil Javier Gutiérrez (FA) al manifestar su apoyo a la iniciativa de Mansilla dijo que la medida afecta básicamente a los jóvenes, que tienen en el Parque Rodó su lugar de encuentro por excelencia.

En ese sentido, cuestionó que no solo se haya decidido ponerle horario a ese espacio sino también a la Plaza de Deportes «Lavalleja» en la que también habían comenzado a reunirse.

«Lo que estamos haciendo es cerrar espacios. Se juntaban ahí, después iban a la Plaza Deportes: cerramos la Plaza de Deportes. Y después de cerrar la Plaza de Deportes, cerraremos otro lugar: Iremos cerrando y cerrando, pero lo que no cerramos es el verdadero problema«, sostuvo Gutiérrez.

Tales apreciaciones generaron la respuesta del edil Gonzalo Simone de Alianza Nacional, que rechazó ese «relato».

«Los jóvenes son desplazados, y pro eso se deprimen más. Los corremos de todos lados.. Eso me parece que está fuera de la realidad. Yo he visto una política de Juventud muy buena del gobierno departamental. He visto el espacio de AFE totalmente recuperado, con jóvenes compartiendo. ¿Dónde está el relato de que los vivimos desplazando? Me causa ruido ese relato», insistió.