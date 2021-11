La foto fue tomada por la alumna, de 18 años, quien quiere terminar el liceo: “No tengo palabras para agradecerle”.

Ludmila Disante, una joven argentina de 18 años y mamá de una bebé de 3 meses, compartió en su cuenta de Facebook un tierno gesto que tuvo un profesor en el liceo que estudia.

Federico Tenreyro, profesor de Economía Política, se ofreció a cuidar de la pequeña para que Ludmila pudiera estudiar tranquila.

«Le agradezco a este profe que me tuvo mi nena mientras yo estudiaba. La verdad un genio total, todas las escuelas tendrían que tener profes así. Para que todas las chicas que son mamá y quieren terminar los estudios puedan, la verdad que no tengo palabras para agradecerle», escribió la joven junto a una fotografía del profesor sosteniendo a su bebé. En cuestión de horas la foto se viralizó en las redes.

La joven forma parte del Programa para la Intensificación de la Enseñanza +ATR que se lleva a cabo en Buenos Aires con el objetivo de que se garanticen los aprendizajes básicos en primaria y secundaria.

» Me dijo que estaba bien, que él me la cuidaba, que tenía experiencia porque es papá de cinco hijos. Entonces el sábado 30 de octubre me presenté en su clase y durante esa hora la cuidó, le cantó, la paseó un poco hasta hacerla dormir, y la tuvo él en brazos hasta que yo terminé de hacer la tarea. La verdad es que me siento super feliz», contó la joven en diálogo con detrasdelanoticia.com.ar.

Montevideo Portal