Fue en calles Racing y Nasazzi de CDP.

La mujer víctima del episodio delictivo sufrió una erosión en su muslo izquierdo.

El detalle de lo ocurrido fue aportado por Jefatura de Policía en los siguientes términos:

PUBLICIDAD

«Siendo las 11:34 de ayer, una femenina que circulaba por calle Racing próximo a José Nasazzi, fue abordada por un masculino que se desplazaba en una moto tipo pollerita de color gris, que intentó sustraerle el teléfono celular, lo cual fue impedido por la víctima, se resistió y no lo soltó, por lo que el masculino la arrastró unos metros por el pavimento y al no lograr su cometido, desistió de su actitud, no sin antes volver en sentido a la víctima e intentar atropellarla con el birrodado, dándose a la fuga a posterior.

Móvil de la Unidad de Respuesta Policial se hizo presente en el lugar y trasladó a la víctima a un centro asistencial, se constató: “EROSIÓN EN MUSLO IZQUIERDO”»

Leé también: Intendencia teme por aumento de los episodios de vandalismo en el Parque Rodó