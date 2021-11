Se colocará «en estos días».

El director de Paseos Públicos de la Intendencia, Gustavo Bares, dijo a San José Ahora que ya está en San José el piso sintético del estadio de baby fútbol del Parque Rodó, y estimó que las obras de su construcción quedarán culminadas antes de que finalice el mes en curso.

«El piso ya está en San José y en estos días se estaría colocando. Ayer (por el miércoles) también llegaron las luminarias y ahora estamos trabajando en la instalación de la línea principal desde la sub estación hasta el estadio. Está trabajando personal de Alumbrado de la Intendencia y de UTE», comentó.

Días antes, efectivos del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6 había procedido a la colocación del cerco perimetral de al cancha.

La finalización del estadio de baby fútbol es uno de los objetivos que el Ejecutivo le marcó a la Dirección General de Deportes para el segundo semestre de la actual administración, que culmina el próximo 26 de noviembre, fecha en la que además cumplirá un año de gestión.

No obstante ello, el cumplimiento no fue fijado en forma tajante ya que había algunos factores, como el de la llegada del piso al país, que no dependían de la Intendencia.

De todas formas, Bares estimó probable que las obras de construcción del estadio puedan quedar culminadas antes de que finalice el mes de noviembre.

