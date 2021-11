Se juega la 10a. fecha de la fase de grupos.

Se juega esta tarde la 10a. y última fecha de la fase de grupos del torneo de la Liga de Ecilda Paullier.

Ya hay siete clasificados para la ronda final. Solo resta conocer el último, que estará entre los clásicos rivales ecildenes, Artigas y Sacachispas.

Los detalles son los los siguientes:

Serie A

Huracán – Artigas

Cancha de Huracán de Juncal, 17:15 hs.

Árbitro: Marcelo De Armas

Sacachispas – La Paz

Parque Ruben Elvira de Ecilda Paulleir, 17:15 hs.

Árbitro: Carlos Montes

San Rafael – River de Panta

Complejo Deportivo Ricardo Reyes, 17:15 hs.

Posiciones: Huracán 22 (c), San Rafael 19 (c), La Paz 14 (c), Artigas 12, Sacachispas 9, River de Panta 1.

Serie B

JUINCAM – Oriental

Parque José Pollero, 16:15 hs.

Árbitro: Javuer Busco

Juventud Unida – Independiente

Complejo Juventud, 17:15 hs.

Árbitro: Álvaro Moreira

Posiciones: Independiente 16 (c), Juventud Unida 14 (c), Rampla Jrs. 10 (c), Oriental 9 (c), JUINCAM 0