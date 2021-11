ONG rechazó enfáticamente idea del edil Cedrés (PN).

La ONG Trato Ético Animal expresó este lunes su enfático rechazo a la propuesta realizada por el edil Gervasio Cedrés del Partido Nacional el pasado lunes en la Junta Departamental para que el gobierno nacional analice el restablecimiento de las carreras de galgos.

La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de plenario de la corporación y fue derivada a la Comisión de Deportes y Turismo para su consideración.

Rita Rodríguez, referente de la ONG, aseguró que se trata de una actividad «cruel, violenta y de explotación extrema» que, recordó, está prohibida por decreto en nuestro país desde finales del año 2018. «Y seguimos trabajando para que lo sea por ley» afirmó.

Rodríguez dijo que tal prohibición ha sido «exitosa» y que permitió disminuir en un 90 por ciento las carreras que se realizaban en todo el territorio nacional.

Al ahondar sobre los hechos que configuran la explotación de los galgos, la referente indicó que «hay montas forzadas», que los animales «son tratados como máquinas» y que a raíz de las diversas sustancias que se les inyectan -entre las que mencionó la cocaína- viven entre 7 y 8 años «como mucho» en lugar de los 15 que tienen como expectativa natural de vida. «En Australia, por ejemplo, había entre 7 y 8 galgos muertos en carreras por semana», añadió.

«No es algo que pueda ser tratado como un deporte. No es un deporte, es una actividad de explotación», subrayó. Por otra parte, dijo que en caso de que que las carreras fueran reestablecidas, se fomentaría un «turismo de delincuentes» que, por ejemplo, llegaría desde la Argentina, donde las carreras están prohibidas por ley desde el año 2016 y donde hay penas de hasta cuatro años de prisión.

Para el edil Cedrés, en cambio, la prohibición ha tenido el efecto contario al buscado, que es que no haya maltrato hacia los perros. «Desde el momento en que se prohíbe pasa a ser todo clandestino y no hay posibilidades de control», había dicho en la sesión de la Junta. Asimismo afirmó que hoy en día hay «cientos» de carreras en todo el país.

«Llama la atención que diga que hay cientos de carreras. Nosotros invitamos al edil a que, si es así, haga las denuncias correspondientes porque, de lo contrario, está haciendo un afirmación que no puede sostener, lo que es una falta grave tratándose de un legislador departamental», remarcó Rodríguez.

El edil también había manifestado que no es la norma que los animales sean sometidos a maltrato y que, por el contario, sus propietarios ejercen una tenencia responsable. «Salvando las enormes distancias, es como hablar de la explotación sexual infantil y decir que el explotador trata con cariño al explotado. Puede ser, pero no, no es la norma y sigue existiendo explotación», sentenció Rodríguez.

La referente de la ONG dijo también que esperan ser convocados por la Comisión de Deportes y Turismo para brindar su punto de vista. No obstante ello, consideró que no hay condiciones para que el tema prospere y recordó que fue el actual director general del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Gastón Cossia, quien presentó la primera iniciativa para prohibir esta actividad.