El nuevo presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala celebró los resultados del Congreso de la central sindical, que este fin de semana renovó sus autoridades y fijó los lineamientos programáticos para los próximos años, informó Radio Sarandí.

En esa instancia también se votó en contra de una moción de expulsión del sindicato policial, que en cambio fue integrado a la Mesa Representativa y el Secretariado Ejecutivo.

De todas formas, Abdala explicó que el sindicato policial, que ha apoyado públicamente artículos de la LUC que el PIT-CNT propone derogar, no podrá hacer campaña en favor de la normativa.

“Yo respeto la posición del sindicato policial respecto a la LUC. No tienen por qué coincidir. Lo que tienen que hacer es no trabajar en contra. Lo han planteado en la interna y no tienen que cambiar de punto de vista. Lo que dice el estatuto es que no pueden trabajar en contra de lo que define la dirección”, sostuvo Abdala entrevistado por Las Cosas en su Sitio.

“Supongan que vamos a un paro general de 24 horas. Los gremios tienen derecho a sostener una opinión contraria antes. Lo único que no pueden hacer es trabajar en contra. Cualquier estatuto tiene derechos y obligaciones”, añadió.

Por otra parte, el nuevo presidente del PIT-CNT dijo que quedó “muy contento” con la resolución de dejar por el camino las mociones de expulsión contra el sindicato policial, ya que a su entender hubiese sido una “señal complicada” cuando lo que se pretende es fortalecer la democracia.

En otro orden, Abdala se desmarcó de las declaraciones del sindicalista argentino Carlos Díaz, quien arengó al Congreso a trabajar para ganar el referéndum y “echar a Lacalle Pou”.

“La colaboración del movimiento sindical argentino para poner locales para firmas no me causa problemas, la colaboración que puedan hacer para el referéndum no me causa problemas. Nuestro afán de que el pueblo decida el sí no tiene absolutamente nada que ver con echar al presidente de la República. Es un disparate”, afirmó el presidente del PIT-CNT. / Fuente: Radio Sarandí / Foto: PIT CNT

