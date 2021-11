En opinión del sindicato.

La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS) no descarta medidas en caso de que las cámaras empresariales mantengan su postura de no otorgar correctivos a aquellos rubros que, en opinión del sindicato, no se hayan visto afectados por la pandemia, en el marco de las negociaciones que se llevan adelante en el Consejo de Salarios.

Así lo manifestó el dirigente Juan Del Valle durante una jornada de formación de delegados que se cumplió esta mañana en la sede de AEBU San José.

«Hay sectores que no fueron afectados para nada» afirmó el gremialista, principalmente vinculados al área de los servicios, subrayó.

Del Valle recordó que desde el inicio de las negociaciones en los Consejos, las cámaras expresaron que no otorgarían mejoras salariales y que se ajustarían a las pautas del Ministerio de Trabajo, pero que si aplicarían correctivos. Aún así, hay diferencias entre las partes.

«No hay que olvidar que los salarios han perdido poder adquisitivo, en el orden del 4.33 por ciento», recordó el sindicalista. «Por tanto seguramente alguna haber si siguen entendiendo que hay sectores que perdieron y nosotros creemos que no», enfatizó.

