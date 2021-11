“Si puede participar de la campaña, bárbaro, ojalá podamos intercambiar”, dijo el senador.

El senador comunista Óscar Andrade propuso este jueves realizar un debate con el presidente Luis Lacalle Pou acerca de los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que previsiblemente serán sometidos a referéndum el año próximo, informó Telemundo.

Entrevistado por el programa Quién es quién (Diamante FM y Canal 5), Andrade insistió en que Lacalle Pou está “en la cornisa de la Constitución” al opinar sobre los contenidos de los artículos que seguramente serán puestos a consideración de la población.

“Es tanto el nerviosismo, que el presidente sale a la campaña, caminando en la cornisa de la Constitución”, escribió en Twitter el 31 de octubre, indicando que el presidente no podría participar de la campaña. Luego, constitucionalistas aseguraron que el mandatario no estaba impedido de participar del debate público.

“Me parece bárbaro si puede participar. Lo invitaría a un debate. Ojalá tengamos la posibilidad de intercambiar”, declaró Andrade.

El legislador frenteamplista aseguró que “nunca” vio a un presidente “participando” de una campaña por referéndum: “No lo vi a Sanguinetti en actos de campaña en la Ley de Caducidad, no lo vi a Lacalle Herrera con el tema de empresas públicas, a Batlle con Antel y después Ancap”.

“La tradición política es que el presidente sea abstenga. No me molesta que participe, si quiere ingresar, me parece bárbaro”, sentenció. / Fuente: Telemundo