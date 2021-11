Además de cantar unos versos, el comandante de vuelo se explayó sobre diversos temas referidos al avión y hasta contó el resultado de la Fórmula 1.

Un usuario de Twitter grabó la previa de la salida de su vuelo y el video se convirtió en viral por la particular actitud del piloto. El profesional de una aerolínea mexicana no solo les precisó las dimensiones de la nave a los pasajeros, sino que además los informó sobre los resultados de Fórmula 1 y hasta les cantó una canción de cuna.

“Esto me pasó en un vuelo ayer. ¡El piloto nos hizo la noche antes de despegar! ¡De las clases de aviación, pasó a los resultados de la F1 para después cantarnos! Primeros me preocupé, luego me reí… Terminé cantando con él”, escribió en su cuenta el pasajero Manuel López San Martín.

El comandante de vuelo detalló el largo, el ancho con sus alas y el diámetro de la nave. Y advirtió: “Espero que hayan puesto atención porque más adelante haré preguntas al azar para saber quién puso o no puso atención”.

“Dicho todo lo anterior, duerman ustedes como angelitos. Si usted, por alguna causa, razón, preocupación o la emoción de saber que nuestro compatriota Checo Pérez quedó en cuarto lugar en el Premio de Brasil, si por todo ello, no pueden conciliar el sueño: me avisa. Yo con mucho gusto les he de cantar una hermosa canción de cuna”, prometió.

Y luego esbozó unas estrofas de “Duérmete niño”. “Ciertamente verán ustedes que canto muy feo y sí, lo confirmo, pero con mucho sentimiento y cariño para todos ustedes. Buen vuelo tengamos todos”, concluyó el piloto.

La publicación obtuvo miles de likes, retweets y otros tantos comentarios elogiosos para con el profesional. Asimismo, la línea área en la que se produjo la peculiar escena, le respondió al usuario que subió el video. “Esperamos que hayas disfrutado todo el vuelo. Fue un placer tenerte a bordo, te esperamos pronto”, fue la respuesta de Aeroméxico.

