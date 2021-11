«Con total convencimiento», expresó.

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) recomienda vacunar contra el COVID-19 a niños y niñas de 5 a 11 años.

“En el marco de la campaña de vacunación contra la COVID-19 y ante la consideración de la vacunación en niños y niñas de entre 5 y 11 años de edad, la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, luego de analizar los datos epidemiológicos actuales y basándose en argumentos técnicos con un sólido respaldo científico, recomienda la vacunación contra COVID 19 en niños y niñas de la franja etaria antes mencionada”, expresó este miércoles la SUP en un comunicado de prensa.

“Esta recomendación se brinda con total convencimiento, en línea con el compromiso permanente de la SUP con la salud infantil, y con la responsabilidad que esta institución asume frente a sus socios y frente a la población en general”, aseguró.

Por último, concluyó: “Los beneficios del proceso de inmunización son muy caros, y la Sociedad Uruguaya de Pediatría, tal como ha hecho en sus más de 100 años de historia, seguirá trabajando, de forma comprometida y responsable, para proteger e impulsar la salud y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes de Uruguay”. / Montevideo Portal