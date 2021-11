Jimena Mangeney es la propietaria del local de pastelería y repostería «Los Macachines» ubicado en las calles Colón y Ciganda de San José de Mayo.

Jimena fue administrativa y trabajó en el laboratorio de la Asociación Médica de San José. Sin embargo, afirma que la decoración es su «lugar en el mundo» aunque, llamativamente, no consumía cosas dulces.

«Siempre supe que me encantaba cocinar y la parte de repostería. Me gustaba decorarle las tortas a mi hija. Después de un cumpleaños para el que había hecho un brownie, una amiga me dijo porqué no le hacía uno para ella, y después apareció otra, y otra…»

Mangeney fue una de las invitadas este viernes de «Emprende Ahora, el programa de los que se atreven a hacer». Ahora te invitamos a vos a que conozcas su historia.

PUBLICIDAD

Leé también: