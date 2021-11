«Y yo me quedo rescatando eso» dijo el mandatario.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se hizo presente este sábado en el departamento de Florida en donde participó del aniversario del liceo de Cerro Colorado y realizó un breve discurso. Allí, hizo referencia a la importancia de la educación y aseguró que “esta es la época de más oportunidades para la humanidad», gracias a la globalización y el avance de la tecnología.

Posteriormente, en rueda de prensa, el mandatario fue consultado por los medios presentes sobre la reciente salida del extécnico de la Selección Uruguaya de Fútbol Óscar Washington Tabárez.

En primer lugar, sostuvo —en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo— que no le corresponde opinar en temas de fútbol ya que es el presidente de la república. Sin embargo, los reporteros insistieron y le preguntaron “como hincha”. A pesar de que señaló que es “difícil separar el tema del hincha siendo presidente, Lacalle Pou destacó la “parte humana del proceso” de Tabárez.

“Vieron que recién una señora blanca dijo: ‘Me pagan para trabajar y por eso lo hice’, y todo el mundo le dijo que había hecho algo más que trabajar por lo que te pagaron. Yo creo que en este proceso de Tabárez, y creo que queda claro en la mayoría de la opinión pública y en los propios jugadores, hizo por lo cual le pagaron, tuvo algunos logros, no obtuvo otros resultados como los actuales, pero hizo algo más por fuera del fútbol, que es la parte humana y yo me quedo rescatando eso”, indicó Lacalle.

En este sentido, destacó que en los mensajes de los jugadores no solo se hizo referencia de índole profesional, sino que hubo referencias de índole personal, que, al fin y al cabo, “es lo que uno deja en la vida”, opinó.

“Sobre el cambio, sobre la renuncia o sobre quién vendrá, no me corresponde”, dijo, y pidió a los reporteros presentes que no le sigan haciendo opinar de futbol porque le “va a salir el hincha y no corresponde”. / Montevideo Portal.