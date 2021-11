Una veterinaria paraguaya se topó con un cartel de contenido ofensivo. Lejos de enfadarse, se lo tomó con humor y sentido práctico.

Lorena Jara Oroa, veterinaria del Centro Nacional Antirrábico de Paraguay, se convirtió en un fenómeno viral en el país guaraní luego de vivir una curiosa experiencia.

Según informa el periódico local Crónica, la mujer llegó a su lugar de trabajo y se encontró con un inmenso letrero callejero. “Felicidades Dra. Lorena Jara Oroa ¡Gran devoradora de hombres casados y destructora de familias! ¡Toda la felicidad del mundo para vos”, saludaba el texto.



Lejos de reaccionar con indignación, la veterinaria optó por sacarle provecho a la situación. Con ayuda de sus compañeros de trabajo descolgó la pancarta y a recicló para su fiesta de cumpleaños.



“Alguien me dejó ese pasacalle como regalo frente a mi trabajo. El mismo tenía un contendido pintoresco, un mensaje feo y otro lindo. Entonces, me pareció superbueno tomar lo positivo y usarlo”, explico Jara en declaraciones al citado medio.

En vez de enojarse y hacer un pleito mediático, ella bajó el pasacalles y lo volvió a usar como decoración de su cumple.



“A mí me pareció genial el mensaje lindo y lo utilicé y la otra parte del escrito lo dejé de lado. Uno decide a qué darle lugar y a qué no. No tengo razón de darle lugar a cuestiones que ni siquiera son”, añadió. “Yo no tengo nada que ocultar. Tengo una relación, es una realidad, esa cuestión de devoradores de hombres y demás cuestiones no es así”, sostuvo. “Agarrar y robar un marido me parece medio complejo, 100 kilos en mi hombro no voy a poder alzar y llevar (ríe). Tengo una relación libre y que no tengo por qué esconder y mi pareja es una persona que está en trámites de divorcio y está separado de hecho”, resaltó.



“Estoy libremente con una persona con quien quiero estar y esa persona eligió estar conmigo y tal vez en otro lado haya alguien que no esté pudiendo asimilar esta realidad y esté tomando estas acciones. Tampoco te digo ‘fulana de tal hizo esto’ porque no me consta, pero alguien lo hizo. Eso sí, a mí no me afecta en absoluto”, añadió la doctora Lorena a Crónica. “El pasacalle ya estaba, todo el mundo ya vio y entonces dije ‘bueno, genial, tomemos lo lindo que tiene escrito en parte y utilicemos en mi cumple’. Les pedí a los muchachos que bajen el cartel, decidí usarlo como decorado durante el almuerzo que tuvimos”, detalló.



“Yo veo el pasacalle y lo primero que pienso es pobre de la persona que tomó esta determinación de hacer esto, porque quiere decir que está viviendo una realidad difícil, un tormento tal que le lleva a tomar estas decisiones. Estará teniendo una realidad tergiversada”, dijo la profesional.

Con ironía, indicó que la aparición del letrero le hace sospechar alguna anomalía en la salud mental de quien lo redactó.

“Estamos en pandemia, estuvimos aislados, perdimos a familiares, entonces hay muchas emociones y tal vez no todas las personas tengan la capacidad de poder llevarla y necesitan algún apoyo profesional y aceptar realidades que les toca vivir”, concluyó.

