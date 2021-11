Argumentó que el FA cuando era gobierno se “aburguesó” y dijo que “la alternancia ha sido buena”.

En entrevista en Punto de Encuentro de Radio Universal, la exministra de Salud y Educación, María Julia Muñoz, analizó la interna del Frente Amplio y las elecciones que realizará el 5 de diciembre la coalición de izquierda, en las que apoya la candidatura de Ivone Pasada.

«Hay que marcar las diferencias (entre los candidatos), Fernando Pereira no conoce la interna del Frente Amplio, conoce la interna del PIT-CNT», indicó Muñoz.

Muñoz afirmó que el FA se “aburguesó” cuando era gobierno y no supo comunicar los logros. «A los directores que llevaban 10 años, los cambiaba de lugar para que supieran mirar desde otro lugar (…) Ni (Eduardo) Bonomi ni la sociedad en su conjunto se reclamaron otras medidas que sean más intersectoriales», expresó.

«No podemos seguir llenando las cárceles, hay que rehabilitar. Hay que empezar, hay que hacer la rehabilitación, si no, solo se inician autocárceles (…) En el Mides en el momento que se debatió, no querían hacerse cargo de las cárceles», señaló Muñoz.

En referencia a las actuales autoridades de la educación dijo, en concreto del ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira, dijo: “ha dicho algunas cosas que me han rechinado», como sus dichos sobre la «sovietización de la enseñanza».

En cuanto al presidente del Codicen, Robert Silva, indicó: “parecía una persona que realmente aportaba mucho porque tiene conocimiento, pero como presidente del Codicen tiene malas juntas y están dentro de la coalición multicolor», generalizó.

Añadió: «Yo conocí a un Robert Silva que como presidente del Condicen iba a representar a trabajadores, una política de continuidad de lo bueno. Pero se han destruido muchísimas cosas», criticó.

Sobre la administración del ministro Daniel Salinas, frente a Salud Pública, dijo que fue buena y agregó: «Hubiera hecho cosas distintas en el transcurso de la pandemia. Creo que se mal interpretó cuando se dijo bajar la movilidad. Se asemejó en la gente obligaciones fuertes. No hubo apoyo a personas que tuvieron que trabajar. Hubo 100 mil pobres más».

Agregó que Salinas tiene que ponerse más fuerte sobre el presupuesto de ASSE. “Se nota que le falta guía», criticó.

Sobre las próximas elecciones nacionales y los candidatos que podría presentar el FA expresó: «Puede surgir otro (además de las eventuales de Yamandú Orsi y Carolina Cosse), puede surgir más de una candidatura. Además, dejar polarizado entre dos personas, es muy malo para el FA y para las personas. Polarizar desde hoy puede ser muy malo». Sumó: «Para mí, (Carolina) Cosse es muy buena candidata».

En referencia a la administración del gobierno del presidente Lacalle Pou opinó: «Yo no lo veo bien. Desde regalarnos el puerto, haber fragmentado, la LUC tiene artículos que son muy malos y que el presidente plantea como que es un plebiscito a su gestión».

Añadió: «En realidad, no lo es. Queremos que el presidente esté siendo el presidente de todos nosotros (…) No han dicho cómo harían una reforma de la educación media».

Apuntó que «a alternancia es buena si se cumple con lo que se dijo. Ha sido buena, esperemos que no se desperdicie con este gobierno», apuntó. / Fuente: Radio Universal