Así se desprende de la última encuesta de Equipos Consultores.

La última encuesta de Equipos Consultores realizada a fines de octubre muestra movimientos en la evaluación que hace la ciudadanía sobre la gestión del presidente Lacalle Pou, informó Subrayado.

En esta medición de octubre, el 49% de los consultados aprueba la gestión del presidente, mientras que 26% la desaprueba.

Los que no aprueban ni desaprueban son el 22% y no sabe o no contesta representa el 3%.

El saldo neto entre aprobación y desaprobación sigue siendo positivo y se ubica en octubre en 23%.

VARIACIÓN

Con respecto a la encuesta de setiembre, la medición de octubre muestra un descenso en la aprobación, de 52 a 49%.

En tanto, la desaprobación cae en octubre a 26%, cuando un mes antes estaba en 33%.

En setiembre, los que tenían juicios intermedios eran el 14%, pero en octubre esas respuestas suben a 22%. El no sabe o no contesta era en setiembre 1%.

«El dato de octubre muestra una participación mayor de juicios intermedios, lo que sugiere una estructura de opinión algo menos polarizada que el mes anterior», dice el informe de Equipos.

El saldo entre aprobación y desaprobación pasó de 19 puntos positivos en setiembre a 23 en la última encuesta de octubre.

ANÁLISIS

«Más allá de estas variaciones mensuales, mirado en perspectiva de mediano plazo, los juicios sobre el presidente se mantienen estables en el último cuatrimestre, con aprobaciones cercanas al 50%, y desaprobaciones en el entorno del 30%», señala el análisis de Equipos.

«Se trata de una fase de evaluación de gestión que mantiene un balance positivo, pero que está por debajo de la que el presidente mantuvo hasta mayo inclusive, cuando las aprobaciones se ubicaban normalmente más cerca del 60% y las desaprobaciones se despegaban poco del 20%», concluye la consultora.

FICHA TÉCNICA:

Los datos provienen de la última encuesta regular de Equipos Consultores, realizada con las siguientes características: