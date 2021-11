Estará operativo en Uruguay desde el 1º de enero.

A partir del 1º de enero del año 2022 comenzará a regir la herramienta «No me llames» para que los usuarios de teléfonos fijos y celulares puedan elegir no recibir llamadas de empresas que ofrecen servicios y ofertas vía telefónica.

Según detalló en rueda de prensa consignada por VTV el director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, cada titular de un número telefónico podrá inscribirse en esta lista que estará disponible en la página de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).

«Vamos a reglamentarlo e instrumentarlo de una manera fácil y accesible. Estaremos garantizando los derechos para que la gente no sea molestada ni a cualquier hora ni por cualquier tema. De esta manera se puede decir ‘no me llames’, ‘no me molestes'», relató Acosta y Lara sobre la norma que fue aprobada por el Parlamento en la Rendición de Cuentas de este año.

Las empresas interesadas en seguir comunicándose de forma telefónica deberán consultar la lista y no podrán llamar a quienes estén allí. «Si incumplen tendrán las sanciones correspondientes dispuestas por la Ursec», aclaró el jerarca. / Fuentes: VTV – Telemundo