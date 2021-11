La líder de Casa Grande visita San José este jueves.

La ex senadora y líder del sector Casa Grande, Constanza Moreira, dijo que el gobierno «no es amigable con las mujeres» y que tampoco está «comprometido ni dispuesto a destinar recursos y políticas pública robustas en favor de las mujeres».

Moreira, que este jueves visita San José en el marco de la campaña hacia las internas del Frente Amplio del próximo 5 de diciembre, encabezará un acto en el salón comunal de la cooperativa UCOVITA a partir de las 19:30 horas, instancia que servirá para realizar la presentación formal de la lista 82.

En diálogo con San José Ahora, y al reflexionar sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ex legisladora sostuvo que «este gobierno no es un gobierno amigable con las mujeres y no está ni comprometido ni dispuesto a destinar recursos y políticas públicas robustas en favor de las mujeres».

En ese sentido, puso como ejemplo la dificultades que existieron para obtener recursos para la puesta en marcha de los juzgados especializados en violencia doméstica. «A final (la vicepresidenta de la República, Beatriz) Argimón reclamó y algo se consiguió pero lo primero que dijo la Suprema Corte de Justicia, en vez de ayudar, fue decir que no tenía dinero para implementar la Ley Integral de Violencia basada en Género. Lo que tiene que hacer la Suprema Corte, en realidad, es, cuando presenta su presupuesto, priorizar esto», enfatizó Moreira.

En términos mas generales, la titular de Casa Grande dijo que los «recortes del gasto público social» que, de diferentes formas, ha implementado el gobierno, significan «un recorte del gasto, sobre todo, en las mujeres y en los pobres»

«Se me podrá decir que en gobierno hay mujeres bien intencionadas, y puede ser. Pero el gobierno no está bien intencionado sobre la reducción de la brecha de género», afirmó.

En este marco, mencionó que actualmente hay solo dos ministras de Estado y que la representación femenina en la Cámara de Diputados «es la mas baja de los últimos 20 años».