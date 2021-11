El escenario quedó inaugurado esta tarde.

Con un sencillo acto realizado sobre las 18:30 horas quedó formalmente inaugurado este sábado el estadio de baby fútbol y hockey del Parque Rodó.

Una breve alocución de la intendenta Ana Bentaberri dio marco a una entrega de reconocimientos al ministro de Transporte, José Luis Falero -en cuyo segundo mandato como intendente se inició la obra- y al intendente de Florida, Guillermo López, que acompañó la instancia.

«Es una satisfacción muy grande» dijo Bentaberri posteriormente, quien remarco que lo sencillo del acto protocolar fue porque «no queríamos un corte de cinta sino actividades durante todo el día para que la gente se apropie del lugar desde el comienzo».

PUBLICIDAD

Consultada sobre los varios años que demandó la construcción del escenario –los trabajos comenzaron en el 2017- Bentaberri respondió que a su entender, «se trabajó a un ritmo normal».

Recordó que en el período anterior quedaron prontos los vestuarios y los baños. «pero después vino la pandemia y el ingreso del césped (sintético) fue lo que más nos costó».

«Fueron meses de espera, de trámites, de buscar un trato especial para poder seguir terminando el estadio y no tener que detener las obras. Pero bueno, no fue así. Recién en los últimos dos meses pudimos terminar los trámites de importación, lo que permitió que la empresa procediera a su colocación», relató.

PUBLICIDAD

Con respecto a la empresa en particular, Bentaberri dijo que fue «la misma que estaba trabajando en el estadio Centenario, por lo que hubo que hablar fuerte y pisar firme para que pudieran dedicarnos el tiempo necesario para llegar a hoy».

Con respecto a la inversión final, la intendenta dijo no tener el número final «porque hay cosas del presupuesto anterior». No obstante ello, indicó que las tribunas construidas, que inicialmente no estaban previstas, tuvieron un costo de 900 mil pesos uruguayos.