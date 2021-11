Las predicciones del horóscopo del martes 30 de noviembre de 2021 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del martes 30 de noviembre de 2021 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Repasa hoy tu agenda de compromisos y contacta con esa persona que hace tiempo no veías. No sólo lo pasarás bien si no que olvidarás todo tipo de tensiones. Día con suerte.

TAURO

Algunos desencuentros o malos entendidos son de esperar dentro de la pareja o con los amigos. A pesar de volverte algo dogmático en general cautivarás y te harás respetar.

GÉMINIS

Está claro que no puedes controlar tus ganas de romper con la pesada cotidianidad que llevas. Tus ansias de aventuras deberás postergarlas para más adelante, contrólate más, todo a su tiempo.

CÁNCER

Un fuerte magnetismo te envuelve y cada actitud o palabra que digas será observada con gran atención y admiración por cuantos te rodeen. Intenta ser puntual a tus citas, hoy es importante.

LEO

En el trabajo o en tu círculo de amistades habrá comentarios no bien intencionados sobre tu persona. Te conviene aclarar todo antes de que se haga una bola de nieve. Más firmeza y seguro éxito.

PUBLICIDAD

VIRGO

Trata de no alterarte y no alterar a los demás. Lo único que lograrás es sembrar pánico innecesario y perder la tranquilidad. Espera mejores momentos para avanzar en lo tuyo, da tiempo a todo.

LIBRA

Si mentalmente te habías decidido a dar el paso, si todo lo veías claro, ahora no te pares y actúa con toda decisión hacia el objetivo planteado. Ánimo, no te cortes con nada ni nadie, avanza.

ESCORPIO

No te comportes como una persona caprichosa si ves que las cosas no salen y se realizan tal cual tú deseas. Intenta dar una imagen de más libertad de acción en otros, lo agradecerás.

SAGITARIO

Asuntos de dinero se te atrasarán y complicarán tu evolución general. En el amor deberás tomar medidas para no caer en lo monótono y enfriar las relaciones, reflexiona.

PUBLICIDAD

CAPRICORNIO

Tu imagen personal sigue siendo muy positiva y atrayente te facilitará en gran medida el conquistar nuevas amistades y un amor apasionado y erótico, prepárate a todo.

ACUARIO

Estarás en contacto con asuntos de dinero y de tu propio interés. Piensa muy bien las determinaciones que tomes, de ellas dependen el resultado final. Viaje imprevisto rentable.

PISCIS

Se te presentarán proyectos y futuros acuerdos muy propicios pero deberás analizar detenidamente para no verte perjudicado a largo del tiempo. Ten calma hoy y analízalo todo, reflexión.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy