Las penas dispuestas para los condenados van hasta los 25 años de prisión en algunos casos.

La Justicia condenó a 16 hinchas de Nacional por el crimen de Hernán Fioritto, un joven de 21 años hincha de Peñarol que fue asesinado a balazos cuando festejaba el aniversario de su club, informó Telenoche.

Los delitos que se incluyen en la condena de los hinchas de Nacional son hurto, lesiones personales, homicidio muy especialmente agravado y tráfico interno de armas de fuego. Las penas van desde los dos años hasta los 25 años de penitenciaría.

En diciembre de 2018 una docena de los detenidos por el crimen de Hernán quedó en libertad ya que la Fiscalía no presentó una acusación formal contra ellos y el nuevo Código del Proceso Penal no permite que personas no imputadas continúen detenidas luego de determinado lapso.

En la sentencia se señala que un hincha de Nacional del departamento de Canelones avisó que en Santa Lucía un grupo de hinchas de Peñarol festejaba el aniversario de su club. El destinatario del mensaje se encontraba en la sede de Nacional.

PUBLICIDAD

Desde la sede del club tricolor partieron, armados, con el objetivo de enfrentarse y robar banderas. La sentencia hace referencia a supuestos «trofeos» de guerra en una lógica de barras bravas.

Los imputados utilizaron tres autos, repartieron las armas y se encontraron un grupo de adolescentes, niños y mujeres. Abrieron fuego, robaron una bandera y dejaron a Fioritto baleado y abandonado a su suerte. / Fuente: Telenoche