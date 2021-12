El servicio se habilitará el 8 de diciembre.

En exactamente una semana se pondrá en marcha el servicio de guardavidas en las playas del departamento de San José.

De acuerdo a lo informado por la Intendencia, días pasados, en Playa Pascual y Picada de Varela será de 10 a 13 y de 14 a 19 horas, mientras que en Kiyú y Boca del Cufré estarán de 9 a 13 y de 15 a 19 horas.

Sin embargo, desde la Agrupación de Guardavidas de San José, ante la afluencia de personas que ya se está dando hacia la costa y los episodios de ahogamiento que se han registrado en los últimos días -uno de ellos en Playa Pascual- efectuó algunas recomendaciones a la población hasta tanto se habilita el servicio.

No dejar nunca a un menor solo dentro del agua, evitar el uso de elementos inflables -«ya que estos suelen ser arrastrados por al corriente y zonas de peligro»- así como no entrar al agua bajo los efectos del alcohol y drogas, son algunas de esas recomendaciones.

A quienes concurran con vehículos acuáticos, la Agrupación les sugiere «conducir a una distancia superior a doscientos metros de la costa, evitar bajar en zonas de baño y utilizar chaleco».

Mientras tanto, a quienes van de pesca se les solicita «evitar lanzar anzuelos en zonas de baño».

Utilizar protector solar factor 50, no exponerse al son entre las 11 y las 16 horas, no dejar envases de vidrio o elementos cortantes en la arena que puedan causar heridas y al retirarse «no dejar ningún envoltorio de alimentos, bolsas, envases colillas, cigarros, pañales, etc., para que todos podamos disfrutar de un espacio más saludable» son otras de las recomendaciones.

La Agrupación recordó, en este marco, los teléfonos a los que se puede llamar en caso de emergencia: (434) 911 de la Policía, 104 de Bomberos y 106 de Prefectura Nacional Naval.