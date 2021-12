Las predicciones del horóscopo del jueves 2 de diciembre de 2021 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del jueves 2 de diciembre de 2021 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Cerca de ti hay una persona que además de admirarte te está deseando ardorosamente. Ten cuidado cómo actúas ya que puedes despertar celos y envidias de los más cercanos. Noche muy pasional.

TAURO

Habrá nuevas e intensas sensaciones en el terreno emocional. Responsabilidades familiares te quitarán tiempo pero al final llegarás a todo sin demasiados problemas, pero mantente firme.

GÉMINIS

Amores del pasado llegarán a tu mente ya que hoy sucederán varias cosas que recordarán los buenos o malos tiempos. Tendrás éxitos en los viajes de placer. Suerte en el azar y viajes.

CÁNCER

En compañía con los tuyos surgirán momentos de gran esparcimiento y una muy agradable sorpresa. Resuelve tus responsabilidades y luego vive la vida con fuerza, es tu día.

LEO

Algunos asuntos pendientes se resolverán hoy con suma facilidad permitiéndote tiempo libre para tus juegos incluso si son pasionales. Habrá facilidad para la conquista y la pasión.

VIRGO

Analiza un poco tu comportamiento con esa persona que desde hace tiempo llevas una intensa amistad y por tus razones la dejaste en el olvido. Intenta ser más comprensivo con los cercanos.

LIBRA

Mucha actividad en tu mundo profesional y en tu vida hogareña. El gasto energético de hoy será compensado con el amor que sentirás si controlas tu posesividad. Llega dinero por el azar.

ESCORPIO

Tu intensidad amorosa parece no tener límites y si hoy no pones freno a tu ímpetu podrías jugarte una relación. Goza en todo pero con equilibrio y razonamiento, no te precipites.

SAGITARIO

Te mostrarás muy sensible a las palabras y acciones de los demás. Hoy jugarás con todos casi como un niño y te divertirás a lo grande. Viajes felices y muy rentables, llega nuevo amor.

CAPRICORNIO

No te aísles demasiado del contacto con la gente y mucho menos de las relaciones íntimas. Hoy más que nunca necesitarás de la compañía y comprensión de todos los más cercanos.

ACUARIO

Si en un principio las cosas no salen como pensabas inténtalo nuevamente y verás que todo cambia. Los jefes y superiores se mostrarán algo caprichosos hoy, más paciencia y diplomacia.

PISCIS

Mantente firme y no dejes que la gente envidiosa o rencorosa malogre lo que tú tienes a base de sacrificio. Las palabras se las lleva el viento, no cedas en nada hoy, demuestra tu firmeza.

