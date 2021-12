El fenómeno astronómico tendrá lugar este fin de semana y se podrá observar desde las regiones de Puerto Argentino, en las Malvinas y también en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, la Luna opacará la luz solar en un 40 %.

Luego de haber vivido un eclipse parcial lunar el pasado 19 de noviembre, el cual pudo visualizarse en casi toda América Latina y Norteamérica; el mundo se prepara para un último fenómeno espacial para este 2021: un eclipse total de sol. Sin embargo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), señaló que este fenómeno únicamente podrá ser visto totalmente en la Antártida.

El eclipse tendrá lugar el próximo sábado 4 de diciembre y alcanzará su mayor extensión alrededor de las 07:33 GMT para los espectadores cerca del borde de la plataforma de hielo de Ronne, en la Antártida. Además, el mejor sitio para observar el eclipse será el Puerto Argentino, en las Malvinas y también en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Desde estas regiones, el Sol será eclipsado por la Luna en un 40 % y 21.4 %, respectivamente.

Dicho fenómeno también podrá visualizarse de forma parcial en Nueva Zelanda, Namibia y la ciudad de Ushuaia en la Tierra del Fuego, Argentina. De acuerdo con Daily Mail, el próximo eclipse solar total ocurrirá hasta el 8 de abril de 2024 pero, a diferencia del evento de esta semana, será ampliamente visible en las regiones de Canadá , México y Estados Unidos; por su parte, en Europa no se espera que ocurra un eclipse solar total este siglo. La NASA señaló que este fenómeno únicamente podrá ser visto totalmente en la Antártida (Foto: EFE/AARON M. SPRECHER)

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra sobre la Tierra, esto ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Hay varios tipos de eclipses y se clasifican dependiendo de la cantidad de Sol que parezca oscurecida para un espectador en una ubicación determinada.

Todas las personas que deseen ver el espectáculo natural podrán notar que el cielo se vuelve muy oscuro, como si fuera el amanecer o el anochecer, mientras que también es posible vislumbrar la corona del Sol, o la atmósfera exterior, alrededor de la Luna. La corona normalmente está oscurecida por la cara brillante del Sol.

Un fenómeno similar es un eclipse solar anual, el cual ocurre cuando la Luna parece un poco más pequeña que el Sol y no logra bloquearla por completo, dejando un ‘anillo anular’ a su alrededor en el momento del mayor eclipse. En este sentido, se espera que el próximo eclipse anular cruce Norteamérica el 14 de octubre de 2023.

Si bien es cierto que el eclipse solar total del fin de semana no sea apreciado casi por completo, muchos lugares en el hemisferio sur, aún recibirán un regalo, explicó la NASA. El eclipse comenzará a la 01:00am (UTC) y, 33 minutos después, alcanzará su punto máximo cuando la Luna cubrirá por completo el Sol (Foto: Victor Ruiz Caballero / The New York Times)

“En algunos lugares, aunque los espectadores no podrán ver el eclipse solar total, experimentarán un eclipse solar parcial”, señaló la Administración Nacional mediante un comunicado. Esto sucede cuando el Sol, la Luna y la Tierra no están exactamente alineados. El Sol parecerá tener una sombra oscura solo en una parte de su superficie.

“Los espectadores en partes de Santa Helena, Namibia, Lesotho, Sudáfrica, Islas Georgias del Sur y Sandwich Islands, Islas Crozet, Islas Malvinas, Chile, Nueva Zelanda y Australia verán un eclipse solar parcial el 4 de diciembre”, explicó la NASA.

El eclipse comenzará a la 01:00am (UTC) y, 33 minutos después, alcanzará su punto máximo cuando la Luna cubrirá por completo el Sol, a la 01:33 de la mañana. Este será el mejor momento para observar la corona solar, la parte exterior de la atmósfera solar que comúnmente es invisible para el ojo humano. Este fenómeno llegará a su fin a las 02:06.

