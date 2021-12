La suma total aproximada que Sendic pagó con la tarjeta corporativa fue de unos $ 550.000 y US$ 38.000.

El Directorio de Ancap resolvió reclamar a Raúl Sendic que devuelva parte de lo gastado en compras que realizó con la tarjeta corporativa de la empresa cuando estaba al frente de la petrolera estatal y por las cuales fue condenado por la Justicia, informó hoy el semanario Búsqueda.

El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, dijo a radio Monte Carlo que la decisión fue tomada por los Servicios Jurídicos, tras quedar firme la sentencia judicial penal contra Sendic por peculado.

Se entiende que «hay derecho para solicitar un reclamo civil«, explicó.

La suma total aproximada que Sendic pagó con la tarjeta corporativa fue de unos $ 550.000 y US$ 38.000.



A ese monto se le descontarían las compras no vinculadas a su función en Ancap.



Si bien no hay una cifra exacta, podría rondar los 680 mil pesos, indicó Durand.

En mayo de 2021, la jueza María Helena Mainard condenó a Raúl Sendic por los delitos de abuso de funciones y peculado, cometidos mientras fue presidente y vicepresidente de Ancap.

La magistrada entendió que Sendic “excedió los poderes de su cargo” y “se apropió de dinero estatal”. / Fuentes: Búsqueda – Radio Monte Carlo – Por Alejandro Acle