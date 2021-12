Temen que situación actual no sea la real.

La Dirección Departamental de Salud y la RAP buscarán intensificar las acciones de diagnóstico temprano del HIV, ante la sospecha de que los datos que actualmente exhibe San José, por debajo de la media nacional, pueda deberse a que no se realizan los exámenes necesarios para tener un panorama real del departamento.

El titular de la Dirección, Dr. Juan Atilio, dijo que en Uruguay hay uno 25 portadores cada 100 mil habitantes; San José, sin embargo, tiene en el entorno de 18. «Creemos que tenemos que hacer un esfuerzo por incrementar los diagnósticos» indicó el funcionario, en el marco de una conferencia de prensa llevada a cabo en el Centro de Salud con motivo del Día Mundial del SIDA.

«Seguir haciendo actividades como la que hicimos hoy puede ser una posibilidad» dijo Atilio, en alusión a la jornada de test gratuitos y entrega de preservativos que realizó este miércoles en mismo Centro.

Del mismo modo, el Director indicó que la idea es concentrar ese esfuerzo en el sub sector público, ya que es a donde pertenecen la mayor parte de los portadores. «Un 55 por ciento perteneces al sub sector público y el 45 por ciento al sub sector privado», señaló.

En este marco, Atilio informó que los test gratuitos están disponibles en forma permanente en el Centro de Salud para toda la población, independientemente del prestador al que se pertenezca. Remarcó que se trata de un examen anónimo y que «no es definitivo, sino que da lugar a otra serie de estudios» más profundos.