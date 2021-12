¿Cuántas veces no hemos fantaseado con encontrarnos dinero tirado por la calle? Pueden haber sido muchas, en la presentación que sea, monedas, billetes o cheques, a nadie le caería nada mal que le sucediera algo así.

Como lo que le pasó a Luis Spahn, un subcontratista de la compañía Telecom en la localidad de Rafaela, Santa Fe, Argentina, quien encontró tirados por la calle unos cheques con un valor aproximado de dos millones 170 pesos argentinos (casi 25 mil dólares), que podían ser cobrados por el portador.

Al haber encontrado los documentos, no pudo evitar el sentimiento de honestidad y en vez de cobrarlos, se dirigió a entregarlos a su dueño, que era propietario de una tienda de herramientas ubicada justo enfrente de donde los encontró.

Pero lo más curioso del caso es la recompensa que recibió por tal acto, pues al llegar al establecimiento que los había emitido, fue recompensado únicamente con una pala para cavar. El hombre, además de esto, recalcó que no era la primera vez que actúa así, pues pasa mucho tiempo en las calles.

Al ingresar al local, fue atendido por una de las empleadas, que le ofrecieron tomar artículos que necesitara y los rechazó, pero una de ellas fue a la trastienda con una pala en la mano para dársela al hombre.

En realidad fue un regalo. Me dijeron que eligiera una herramienta. Yo les dije que no hacía falta. Y, bueno, me regalaron una pala. Fue con buena onda. Así que la acepté.

-Luis Spahn