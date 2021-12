El senador manifestó que sus dichos ya le llegaron «a su principal destinatario».

Radio Universal informó que el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech en la media hora previa del senado se refirió al «príncipe de la paz». «Esperamos nuevamente el 24 de diciembre para celebrar el nacimiento de este protagonista de la historia que desde su humilde cuna ha sido y es referencia de millones de hombres y mujeres. Saludo al aniversario de su nacimiento mi señor Jesús», expresó.

A su vez, señaló que «en pocos días» occidente, y por tanto Uruguay, celebrará la festividad de Navidad, y Uruguay «por disposición legal» es llamado día de la familia. «Esa festividad recuerda el nacimiento de un protagonista de la historia», continuó Domenech.

«Que se reconozca o no su calidad de hijo de dios o su virtualidad religiosa, ha impuesto en la historia universal una página indeleble estableciendo en el universo bases morales que rigen en la sociedad y que acatan sus seguidores y quienes no lo son», agregó.

El senador afirmó además que «millones» reconocen recibir de ese protagonista los mandatos de «honraras padre y madre; no matarás; no robarás; no mentiras; no codiciarás los bienes ajenos», que son el «código moral mosaico que el cristianismo extendió al mundo y que hasta ese momento se reservaban al pueblo elegido».

«No es raro que en un mundo materialista se pretenda construir una nueva civilización contraria a sus principios cuando dicho maestro señaló que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos», subrayó.

Por último, el senador manifestó que estos dichos ya le llegaron «a su principal destinatario» y añadió que quiere hacérselo llegar a la Iglesia Católica, las Iglesias Evangélicas y al Ministerio de Educación y Cultura. / Fuente: Radio Universal – Por Joaquín Duomarco