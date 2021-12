El 2% dice que votaría anulado, 1% en blanco, y hay 18% de indecisos.

Al terminar noviembre, el clima de opinión en torno al referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) parece estar algo más inclinado al mantenimiento de la ley que a su derogación, según revela la última encuesta de Equipos Consultores realizada a fines de noviembre y principios de diciembre, informó Subrayado.

Sin embargo, hay elementos que muestran que el tema está lejos de estar laudado: A) hay un importante desconocimiento sobre el tema; B) los resultados de intención de voto no son estables a lo largo del tiempo; y C) hay un núcleo relevante de electores no definidos (no solo los “indecisos” propiamente dichos sino también otros que, si bien manifiestan hoy una intención de voto, dicen que no están seguros de la misma y podrían cambiarla).

CLIMA MÁS FAVORABLE A MANTENER, PERO INESTABLE

Cuando se pregunta a los uruguayos directamente qué votaría en un posible referéndum (la encuesta fue a fines de noviembre y comienzos de diciembre), el 46% afirma que optaría por “mantener” la LUC, y 33% por “derogarla”. El 2% dice que votaría anulado, 1% en blanco, y hay 18% de indecisos.

Los resultados muestran un clima de opinión más inclinado hacia el mantenimiento de la LUC que a la derogación, pero no mayoritario sino dividido.

Mirados en perspectiva los datos de intención de voto tienen una variabilidad relativamente importante. En junio y julio la opción de mantener la ley conservaba una diferencia amplia sobre la derogación, pero en agosto el resultado era de empate absoluto.

En setiembre, en tanto, vuelve a haber una brecha favorable al mantenimiento, pero en octubre nuevamente un empate técnico.

Noviembre termina con ventaja para el mantenimiento de la ley, pero está claro que el escenario viene siendo variable. De cualquier modo, la variación se ha dado hasta ahora siempre entre una situación de “empate” y una ventajosa al “mantenimiento” de la LUC.

CONOCIMIENTO DEL REFERÉNDUM NO CRECE

La campaña electoral en torno al referéndum de la LUC pareció comenzar a partir de julio, cuando fueron presentadas las firmas ante la Corte Electoral. A partir de ese momento muchos actores políticos y sociales, así como los medios de comunicación, comenzaron a darle al tema una relevancia importante.

Sin embargo, el tema no parece haber incrementado el nivel de información de los ciudadanos. Cuando hoy se pregunta a los uruguayos si han escuchado hablar del proceso de presentación de firmas contra la LUC, la mitad (50%) dice que sí, y que tiene una “idea clara” sobre el tema, un 36% dice que escuchó hablar pero que “no tiene una idea clara”, y 14% directamente no escuchó hablar o no sabe.

Lo interesante, además, es que los resultados actuales son muy similares a los del mes de junio (incluso con niveles de conocimiento algo inferiores). Entonces, la campaña electoral iniciada desde la mitad de año parece haber tenido pocos efectos en el nivel de información del público. Como han mostrado diversos estudios de Equipos Consultores, una parte importante de los uruguayos no está centrada hoy en torno al debate sobre la LUC.

EL NIVEL DE DECISIÓN DEL VOTO AGREGA INCERTIDUMBRE

Equipos Consultores también interrogó a los uruguayos cuán seguros estaban de su voto. Esto permite discriminar lo que pueden considerarse “núcleos duros” de cada postura, y segmentos “blandos” que hoy tienen una orientación, pero podrían llegar a modificarla.

La lectura de estos datos muestra que los segmentos extremos definidos son bastante estables, mucho más que los resultados generales.

La opción firme por mantener la Ley (33%) ha oscilado en todo este semestre entre 30% y 35%. La opción firme por derogar (28%) ha sido incluso más estable a lo largo del tiempo.

La variabilidad en las intenciones de voto está explicada más por las categorías intermedias (personas orientadas hacia votar una u otra cosa, pero aún no definidas). Por ejemplo, entre octubre y noviembre, la orientación “débil” hacia mantener la LUC creció de 9% a 13%, y la orientación “débil” para derogarla cayó de 9% a 5%.

En el balance, cuando se suman todas las categorías no seguras, se acumula un 36% de los uruguayos (18% indecisos puros, + 13% orientados a mantener la LUC pero no seguros, + 5% orientados a derogar la LUC pero no seguros). Este núcleo de electores no seguros se ha mantenido relativamente constante desde julio.

Por tanto, cuando se exploran la intención de voto incluyendo en la consideración los niveles de decisión, aparece una estructura mucho más estable que variable. La variabilidad de las intenciones de voto en los últimos meses se explica principalmente por las fluctuaciones de las orientaciones “débiles” en un sentido o en otro.

EN SÍNTESIS

El clima de opinión al terminar noviembre se presenta más favorable al mantenimiento de la LUC que a su derogación. Sin embargo, los datos deben ser tomados con cautela cuando se mira al futuro dado que hay muchos electores poco informados y muchos indecisos o con orientaciones débiles, factores que probablemente han contribuido a la inestabilidad en las preferencias de los últimos meses.

FICHA TÉCNICA:

Los datos provienen de la última encuesta del sistema regular de Equipos Consultores, realizada con las siguientes características:

-Fecha de realización: 25 de noviembre al 2 de diciembre

-Método: encuesta a través de telefonía celular

-Universo: personas de 18 años y más en todo el territorio nacional (urbano y rural)

-Selección: probabilística mediante RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final

-Tamaño muestral: 500 casos efectivos

-Margen de error máximo: 4,3% dentro de un intervalo de confianza del 95%

-Ajustes muestrales: por región, nivel educativo, sexo, edad y voto anterior

Preguntas aplicadas:

Pregunta 1. “Como Ud. sabe, el PIT-CNT y el Frente Amplio presentaron en el mes de julio ante la Corte Electoral la cantidad de firmas necesaria para convocar a un referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Las firmas presentadas están siendo validadas por la Corte Electoral ¿Ud. había escuchado hablar de este tema? (Categorías de respuesta: 1. Escuchó hablar, tiene una idea clara; 2. Escuchó hablar, pero no tiene una idea clara; 3. No escuchó hablar; 4. NS/NC)

Pregunta 2. “Si la Corte Electoral valida las firmas, y hay un Referéndum contra los 135 Artículos de la Ley de Urgente Consideración, ¿Ud. votaría para derogar estos artículos, o para mantenerlos?” (Categorías de respuesta: 1. Votaría para derogar los artículos; 2. Votaría para mantenerlos; 3. Votaría en blanco; 4. Votaría anulado; 5. NS/NC)

Pregunta 3. (Aplicada a respuestas 1 a 4 en pregunta anterior) “¿Ud. diría que su voto está completamente decidido, o que tiene algunas dudas y podría modificar su decisión? (Categorías de respuesta: 1. Está completamente seguro; 2. Tiene algunas dudas y podría modificar su decisión; 3. NS/NC)

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, empresas privadas, partidos políticos, organizaciones sociales y organismos internacionales, entre otros. / Fuente: Subrayado