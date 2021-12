La causa se desprende de la investigación de Bomberos.

Dos personas murieron y tres resultaron heridas este jueves tras un incendio en una de las celdas del módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez, que comenzó a las cinco de la madrugada. La principal hipótesis es que el fuego se generó a partir de un cortocircuito, informó Telemundo.

«No hubo pelea, no hubo ningún tipo de problema. Está Bomberos trabajando. La hipótesis es un cortocircuito, una falla; un hecho lamentable», indicó el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, en rueda de prensa en la entrada del centro penitenciario.

Personal del Departamento de Investigación de Siniestros de Bomberos estudia cómo se provocó el fuego y la Policía Científica está trabajando en el lugar. El fuego fue extinguido por personal policial antes de que arribaran los bomberos.

Está «muy comprometida» la salud de dos de los tres heridos, que tienen distintos porcentajes de quemaduras en el cuerpo. Temprano en la mañana uno de ellos había sido trasladado al Centro Nacional de Quemados (Cenaque), otro estaba en camino a esta institución y el otro estaba intubado y sedado, según detalló González.

El director de la cárcel se puso en contacto con las familias de los dos fallecidos. «Es un hecho lamentable, muy triste para todos. Se hizo y se hace todo lo imposible para que la salud de las personas y la vida puedan primar. No hay mucho para decir cuando suceden estos hechos porque no hubo enfrentamientos, no fueron quemados de afuera, no hubo ningún problema como a veces pasan en las cárceles. Es un hecho lamentable», subrayó González.

La pericia de Bomberos indicó que a diferencia de otras veces, donde el incendio es originado por los reclusos, queda claro que esta vez el fuego se inició dentro de la cárcel a raíz de un cortocircuito. «No por triste podía hacer algo la Policía para evitarlo. Porque uno puede evitar que haya un enfrentamiento, puede evitar una pelea, cualquier cosa puede evitar. Uno no puede evitar un cortocircuito, porque es un accidente», dijo. / Fuente: Telemundo / Foto: Federico Gutiérrez – La Diaria