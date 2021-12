Generó controversia elegir el color celeste para la boleta por el No a la derogación.

La Corte Electoral validó ayer las firmas necesarias para convocar a un referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que se llevará a cabo el domingo 27 de marzo, informó Radio Monte Carlo.



Las hojas de votación tendrán colores diferentes: las del Sí a la derogación serán rosadas y las del No, celestes.



Esto generó molestia en la Comisión por el Sí, integrada por el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales.



El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que la papeleta celeste por el No «flecha la cancha», porque el celeste es un «símbolo nacional».



Gustavo González, secretario general de Fucvam e integrante de la comisión, dijo a radio Monte Carlo que hoy se reunirán con abogados con el fin de presentar un recurso ante la Corte Electoral para prohibir el uso del color celeste en las papeletas.



Además, González les pidió a los defensores de la LUC que el debate sea «con argumentos» y que no se busque «meter miedo» ni «embarrar la cancha». / Fuente: Radio Monte Carlo – Por Alejandro Acle

