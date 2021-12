Sobre tres pesa una sugerencia de destitución.

El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, expresó su respaldo al accionar del CODICEN en relación al caso de los profesores sumariados del liceo 1.

Delgado fue consultado este jueves sobre el tema, al visitar San José de Mayo para inaugurar el Centro Pyme, ubicado en la sede del Centro Comercial.

«Eso está en un proceso, el CODICEN ha hablado, el ministro de Educación ha hablado… Me reservo la opinión personal. La tengo pero me la reservo. La dijeron acá mismo en San José, no tengo que ir muy lejos para ser muy claro. En ese sentido, estamos respaldando la decisión del CODICEN», se limitó a expresar.

Como ha sido informado, 14 profesores fueron sumariados por las fotos que se tomaron en el 2019 en el marco de la campaña en contra de la reforma Vivir Sin Miedo, tras una denuncia de la ex directora, Miriam Arnejo.

Para tres ellos –Fernando Esteche, Carolina Sacco y Ana Claudia Battaglino– pesa una sugerencia de destitución realizad por la División Jurídica de Secundaria a las autoridades de esa rama de la enseñanza.

El caso fue presentado por la Federación Nacional de profesores de Educación Secundaria (FENAPES) ante la Organización Internacional del Trabajo.