La jornada fue agotadora para el ex presidente uruguayo que fue a Buenos Aires para participar en los actos por el 38 aniversario del retorno de la democracia.

El ex presidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica vino a la Argentina a participar en el acto por el 38 aniversario del retorno a la democracia y se mostró con Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Lula Da Silva, que también fue invitado por el Gobierno a ser parte de la conmemoración que tuvo su cierre en la Plaza Mayo.

La jornada fue agotadora para el ex mandatario que en su mensaje ante la multitud que colmó la plaza instó a los argentinos a «cuidar la democracia» y «no estropearla» tras advertir que como sistema de gobierno «no es perfecta, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor».

«Recuerden la fecha, cuiden lo que tienen, la democracia no es perfecta y no puede serlo, porque los humanos no somos perfectos, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor», remarcó Pepe Mujica, quien previamente había participado en la entrega de los premios Azucena Villaflor 2021, que se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Ya en el acto central frente a la Casa Rosada, Mujica tuvo que escuchar los mensajes Lula, después el encendido discurso de Cristina Kirchner y también la declaración de Alberto Fernández.

PUBLICIDAD

Casi en el cierre del discurso del Presidente, cuando llegaba la hora de los agradecimientos, el ex mandatario uruguayo fue sorprendido en una situación de meditación.

Fue justo cuando Alberto Fernández expresaba su agradecimiento «primero a mi querido Pepe». «Gracias Pepe por estar aquí con nosotros», dijo el Presidente, mientras Cristina Kirchner le tocaba el brazo para que el uruguayo levante la cabeza.

PUBLICIDAD

Durante su mensaje en el acto central, Mujica planteó que a lo largo de su vida «tuvo muchos oficios» y señaló que en esta jornada su función sería «asumir el oficio de presentar al querido compañero y amigo Lula, que va a ser el Presidente de Brasil».

Militante del Movimiento de Liberación Tupamaros en su juventud y preso político durante trece años durante la dictadura en ese país (entre 1972 y 1985), el dirigente del Frente Amplio uruguayo estuvo en la Argentina junto a su esposa, la ex vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, quien lo acompañó al subir al escenario y lo observó desde atrás mientras hablaba.

«Gracias pueblo argentino, gracias», dijo Pepe Mujica, de 86 años, antes de bromear sobre su condición de presentador del invitado central de la jornada, a quien vaticinó un triunfo en las próximas elecciones presidenciales de Brasil, que están programadas para octubre del año próximo.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Clarín