“Hubo un atraso importante en las cirugías y todavía no han puesto un plan fuerte para ponerse al día”, dijo Topolansky.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina Fernández, recibieron el pasado viernes en Casa Rosada a los expresidentes Luiz Inácio Lula Da Silva y José Mujica, y a la senadora y exvicepresidenta Lucía Topolansky. El reencuentro de los líderes regionales se dio con motivo de la conmemoración del Día de la Democracia.

En el marco de su visita a la vecina orilla, Topolansky fue entrevistada por Página 12.

Consultada por el manejo de la situación sanitaria en el marco del avance de la variante ómicron, Topolansky respondió: “Somos tres millones y medio de personas, si no se solucionaba en Uruguay, ¡jubilate!! (risas). La gente, salvo la que no tenía otra alternativa y tenía que buscar cómo comer, no se resistió a quedarse en la casa. Aumentó la violencia doméstica, los suicidios, esos problemas hay que mirarlos. No es sólo los que fueron a parar al CTI (cuidados intensivos)”. “El Frente Amplio hizo una reforma de salud que es el sistema nacional integrado y el informe de la Cepal señala que Uruguay es el país en Latinoamérica que más gasta en salud: 9,5 del PIB y los demás están entre un 3 y 6. Entonces teníamos una fortaleza”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que el gobierno “no podía” desarmar ese sistema “porque la gente ya se había acostumbrado, como derecho adquirido”. “Pero sí han hecho recorte presupuestario colosal en el abastecimiento de medicamentos. Hubo un atraso importante en las cirugías y todavía no han puesto un plan fuerte para ponerse al día. Lo empezamos a ver en enfermedades como VIH, cáncer, gente que se salteó los controles”, añadió.

Además, comentó: “en marzo-abril el número de muertos en relación a la población, yo, que tengo 77 años, nunca lo había visto: 50, 52, 53 muertos por día. Para una población de 3 millones y medio es un disparate. Ahí se instaló una polémica”.

"Ellos se habían quedado tranquilos en ese sistema Covax de vacunas, que es una estafa mundial. Y nosotros nos enteramos de que había algunas mutualistas y sectores de la salud que estaban negociando para que vinieran algunas vacunas y los tipos estaban quietos. Empezamos a llamar al ministro de Salud y otros encargados, pinchamos, pinchamos y se empezaron a mover", acotó.