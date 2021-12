Lo sostuvo Rafael Michelini tras rechazo de recurso por papeleta celeste.

Desde la comisión en entienden que fue «injusto» que la Corte Electoral haya utilizado el color celeste en una de las papeletas del referéndum, informó Radio Universal.

Luego de que la Corte Electoral rechazara el recurso presentado por la Comisión por el Sí debido a que la papeleta por el No a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) será de color celeste, Rafael Michelini, integrante de la comisión, sostuvo en diálogo con 970 Noticias de Radio Universal que el Sí ganará «con color rosado, naranja, verde o cualquier color».

«La Corte habló, es un tema saldado», afirmó Michelini, aunque recordó que desde la comisión consideran que se trató de algo «injusto», ya que solicitaron que no se utilizara el color celeste para ninguna papeleta.

PUBLICIDAD

«Dimos la oportunidad a que la Corte y el presidente salieran por la puerta grande, no fue así, pero nosotros vamos a ir al referéndum vamos a ir explicando por qué estos artículos no tienen que estar, no por el color», indicó Michelini. / Fuente: Radio Universal – Por Nicole Descoueyte

Leé también: Corte Electoral rechazó recurso y mantiene el color celeste en la papeleta del NO